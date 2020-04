Bauhaus i Roskilde var fredag ude for, at en varebil kom ind i drive-in afdelingen og tog varer for omkring 25.000 kroner. Ingen af bilerne på dette billede har noget med tyveriet at gøre. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Stjal for 25.000 kr. i Bauhaus og prøvede at punktere forfølgers dæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stjal for 25.000 kr. i Bauhaus og prøvede at punktere forfølgers dæk

Roskilde - 27. april 2020 kl. 12:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd stjal fredag aften varer for omkring 25.000 kroner i Bauhaus i Roskilde og kørte efterfølgende fra stedet i høj fart i en varebil. Den blev set af en 31-årig mand fra Roskilde, som ringede til politiet klokken 18.31 og fortalte, at varebilen var kørt over for rødt flere gange på Københavnsvej.

Den 31-årige fulgte efter varebilen, der holdt ind ved en tankstation. Her steg en passager ud fra varebilen og gik hen mod den 31-åriges bil og virkede så truende, at den 31-årige låste bilen. Passageren forsøgte at punktere den 31-åriges bildæk med en kniv, hvorefter han steg ind i varebilen igen og kørte fra stedet.

Det fik dog ikke den 31-årige til at give op, så efter at have konstateret at dækket ikke var fladt, men kun havde få mindre skader optog han forfølgelsen. Den blev gjort lettere af, at varebilens dæk var punkteret som følge af den hasarderede kørsel og derfor ikke kunne køre ret stærkt.

Varebilen standsede på Gormsvej i Roskilde, hvor politiet nåde frem næsten samtidig. Det lykkedes passageren i varebilen at stikke af, men patruljen anholdt føreren, en 34-årig mand fra Ølstykke, som var frakendt førerretten, og påvirket af spiritus og narko. I bilen fandt politiet værktøj, som kunne ligne tyvekoster. Samtidig anmeldte Bauhaus, at den samme varebil havde været inde i drive-in afdelingen og var kørt uden at betale for varerne. Bilen og kosterne blev indbragt til nærmere undersøgelse.

Den 34-årige mand fik udtaget en blodprøve og blev herefter taget med til stationen til afhøring. Mandag morgen vurderede politiets jurister sagen, men der blev ikke skønnet grundlag for at fremstille den 34-årige i grundlovsforhør. Han blev derfor løsladt, men er fortsat sigtet i sagen, der nu efterforskes videre i forsøget på at finde frem til passageren i varebilen.