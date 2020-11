Ro?s Torv var udsat for indbrud i april, mens det meste af butikscentret var lukket ned. Foto: Lars Ahn Pedersen

Stjal for 20.000 kr. fra butikscenter under nedlukningen

Roskilde - 18. november 2020 kl. 15:32 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Mens det meste af Ro's Torv var lukket ned i foråret, så en nu 17-årig mand fra Hvidovre sit snit til at forsyne sig. Sammen med to andre personer brød han ind i et lager i butikscenterets kælder, hvor de ifølge anklageskriftet stjal udstillingsvarer for ikke under 20.000 kroner.

Indbruddet blev begået om eftermiddagen søndag den 5. april, og den 17-årige var sammen med en kvinde, hvis sag kommer for retten særskilt, og en person, som ikke er blevet identificeret.

Sagen blev kørt som en tilståelsessag, og Retten i Roskilde valgte, at den 17-årige skulle have en betinget dom på 40 dages fængsel. Som en formildende omstændighed talte hans alder - han var 16 på gerningstidspunktet - mens det omvendt var skærpende, at der havde været flere om tyveriet, og at der blev stjålet for et stort beløb.

Centerforeningen Ro's Torv havde stillet krav om, at den 17-årige skulle betale 20.000 kroner i erstatning, men det savnede retten nærmere dokumentation for og mente, at det måtte afgøres ved et civilt søgsmål.