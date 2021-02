Stjal en børnecykel i sin flugt fra arresten

Det startede lørdag aften med, at stod ved hegnet til Roskilde Arrest og råbte ind til en kvindelig indsat, der råbte tilbage til ham. Det meldte arrestens personale til politiet, og da politigården ligger lige ved siden af, løb en betjent straks hen for at finde manden.

På vejen så han en mand, der tog en børnecykel under armen og løb sin vej. Han blev dog løbet op af betjenten, idet han nåede frem til den bil, som netop var blevet beskrevet af arrestens personale. Her blev han anholdt og sigtet for tyveri af børnecyklen, som lidt senere blev leveret tilbage til den unge ejermand, der ikke havde nået at savne cyklen.