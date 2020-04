Fakta i Trekroner, som i mellemtiden har skiftet navn, var et af de foretrukne steder, hvor den 53-årige først stjal en culotte for bagefter at få penge tilbage for den. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Stjal 23 culottestege for at få penge tilbage for dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stjal 23 culottestege for at få penge tilbage for dem

Roskilde - 28. april 2020 kl. 05:24 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over en periode på næsten to år udnyttede en 53-årig mand en lille fidus, som han havde fundet på for at supplere sin indtægt.

Han gik ind i en Fakta-forretning, altid Fakta, stjal en culottesteg og henvendte sig til en medarbejder og sagde, at han havde aftalt med butikschefen, at han kunne komme med stegen og få pengene tilbage for den, selv om han ikke havde en bon.

Besøgene i Fakta blev hver gang aflagt ud på aftenen, hvor den 53-årige kunne være ret sikker på, at butikschefen holdt fyraften, og historien var overbevisende nok til, at den 53-årige fik udbetalt et beløb i kontanter svarende til prisen på den stjålne steg. Somme tider var et en lille steg til under 150 kroner, andre gange en større steg, som kostede over 400 kroner.

Fra november 2017 udførte han det lille nummer 23 gange i mindst 11 forskellige Fakta-forretninger. En af de foretrukne forretninger var Fakta i Trekroner, der blev udsat for bedrageriet fire gange, men han var også omkring Fakta i Kirke Hyllinge og i Solrød Centret, i Nykøbing Sjælland og i flere forskellige Faktaer i København og på Frederiksberg. Den 23. og indtil videre sidste gang var på Finsensvej på Frederiksberg, og det var dråben, der fik bægeret til at flyde over og sendte den 53-årige i retten.

Der - i Retten i Rosilde - har han nu fået sin dom. Han tilstod det hele og blev dømt både for de 23 tilfælde af bedrageri for samlet omkring 6000 kroner, lige som han blev dømt for de 23 forudgående tyverier, og det indbragte ham en dom på tre måneders fængsel. Fængselsstraffen blev gjort betinget, så han slipper for frihedsberøvelsen, hvis han udfører 80 timers samfundstjeneste inden nytår.