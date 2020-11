Ros Efterskole vil gerne åbne i Kurhuset på Sct. Hans, men det har efterhånden sorte udsigter. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stikket trukket på efterskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stikket trukket på efterskole

Roskilde - 27. november 2020 kl. 17:37 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Man skal vide, hvornår det er slut.

Læs også: Nyt benspænd for efterskole

Det sagde Merete Dea Larsen (DF), da byrådet besluttede, at den anlægsgaranti, som kommunen har stillet til rådighed for den endnu ikke etablerede Ros Efterskole ikke bliver forlænget.

Som det eneste parti støttede Radikale Venstre en forlængelse, da spørgsmålet var oppe i økonomiudvalget. Her tog Venstre forbehold, som i byrådet blev trukket til efterskolens fordel.

- Det er frivillige, der gør arbejdet, og der har været nogle bump på vejen, så det tager noget tid, før sådan en sag kan landes. Det giver god mening, at vi får en efterskole ud fra de principper, der er linet om, og placeringen er helt rigtigt set - og det vil være godt, hvis vi får noget uddannelsesmæssigt i det område, som vi skal til at udvikle, sagde Bent Jørgensen (V).

Men dér holdt støtten også op. Også DF havde haft et forbehold og endte med at tilslutte sig flertallet.

- Vi har sympati for ideen, og vi har virkelig håbet, men vi har også forlænget garantien rigtig mange gange. Det er ikke en eller to gange. Når man kommer til et punkt, er man nødt til at sige: »Nu stopper det.« Det handler også om ikke at holde folk for nar i forhold til, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre. Man skal også vide, når det er slut, sagde Merete Dea Larsen (DF).

Enhedslisten Henrik Stougaard var enig.

- Jeg tror ikke, det kan tælles på én hånd, hvor mange gange folkene bag projektet har fået at vide, at nu får I én forlængelse mere, men så er det altså også sidste gang. På et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at stoppe, sagde han.

Både han og den konservative Lars Lindskov pegede desuden på, at kommunen bør holde alle muligheder åbne i den planproces for Sct. Hans Vest, som skal begynde, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt, hvis Kurhuset på forhånd er låst, og de tvivlede på, at projetet efter så lang tid vil kunne blive til noget.

- Vi har været meget positive undervejs, men hvis det havde været det rigtige koncept på de rigtige forudsætninger, så havde det nok været realiseret nu, som Lars Lindskov formulerede det, samtidig med at han ønskede projektet held og lykke.

Socialdemokratiet vil principielt gerne have en efterskole, og Camilla Vilby-Mokvist (S) efterlod heller ingen tvivl om, at hun synes, at en outdoorefterskole ville passe rigtig godt til Roskilde.

- Men det skal også være muligt for andre at komme til, hvis dette projekt ikke kan lykkes. Der er heller ikke noget, der forhindrer, at gruppen kan komme tilbage. Jeg vil bestemt opfordre til, at man arbejder videre, og når der er fremskridt og fremdrift, så hører vi rigtig gerne fra dem igen, sagde Camilla Vilby-Mokvist.

relaterede artikler

Efterskole hænger i en tynd tråd 12. november 2013 kl. 14:30