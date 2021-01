To lysinstallationer har hovedrollerne i årets Lysfest i Roskilde. Det ene er »Viften« af Båll & Brand, der vil sende 16 kraftige lysstråler hen over Stændertorvet mod Byens hus.

Stikket er sat i til Lysfesten

Festen er mere eller mindre aflyst, men lys kommer der ikke til at mangle i Roskilde i næste uge. Trods Covid-19 og forsamlingsforbud har Kulturstrøget valgt at gennemføre årets Lysfest, men i en coronasikker udgave uden lysoptog, aftenåbne butikker og andre af de aktiviteter, der normalt fylder gaderne i bymidten.

Lysvifte hen over torvet

På Stændertorvet vil kunstnerkollektivet Båll & Brand sørge for, at 16 kraftige lysstråler vil lægge som et ekstra »loft« hen over torvet i form af værket »Viften«. Lysstrålerne bliver sendt ud fra tagterrassen hos shippingfirmaet Transocean, der bor på øverste etage af Danske Bank-bygningen, og vil lyse hen over Byens hus.