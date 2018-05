Stik mig en flad: Skrubbefangst fordoblet

Her kan man læse, at de fiskere, som registrerer deres fangst til rapporten, de såkaldte nøglefiskere, i 2005 fangede 10 skrubber, når de satte et garn og lod det stå i 12 timer.

- Der er ikke nogen tvivl om, at et bedre vandmiljø over en årrække spiller ind på fangsterne et sted som Roskilde Fjord og Isefjorden. Hvorfor de to fjorde ligger så godt til i forhold til andre fjorde, kan vi ikke umiddelbart give en forklaring på, siger han.