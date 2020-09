Gadstrup Motion har opgivet at holde Gadstrup Løbet i år. Foto: Jens Wollesen

Stigende smittetryk får forening til at aflyse motionsløb

Endnu et af årets lokale motionsløb er blevet aflyst, og denne gang er det Gadstrup Løbet, der kan stryges fra løbskalenderen.

Arrangøren Gadstrup Motion havde ellers håbet at kunne gennemføre løbet uden alt for mange ændringer trods de mange corona-retningslinjer, men den seneste tids stigende smittetryk i Roskilde Kommune har fået dem til at ombestemme sig.