Udviklingen i smittetallet i Roskilde Kommune er de seneste uger kun gået én vej, og det er opad.

Send til din ven. X Artiklen: Stigende smitte giver ikke anledning til bekymring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stigende smitte giver ikke anledning til bekymring

Roskilde - 25. oktober 2021 kl. 12:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

I hele sidste uge var der 177 borgere i Roskilde Kommune, som blev konstateret smittet med Covid-19.

Dermed er den såkaldte incidens, som blev opgjort søndag, på 198,6, hvilket er det højeste niveau siden midten af januar.

Det placerer Roskilde på en 21.-plads på »hitlisten« for landets kommuner - den hitliste, hvor Roskilde tog et hop fra en plads omkring nummer 40, da smitten pludselig begyndte at stige i Vindinge for et par uger siden.

Som forventet Det er de kolde tal - men det er ikke tal, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på Hanne Ourø Jensen, leder af træning og sundhed i Roskilde Kommune, for tallene er stort set, som man kunne forvente.

- Vi er på vej ind i vintersæsonen, og så stiger smitten generelt. Der er mere smitte i samfundet, og man er mere inde, og så stiger smitten i samfundet generelt, siger Hanne Ourø Jensen.

Hun og andre med faglig indsigt har fokus et andet sted, når der skal foretages en vurdering af, hvor alvorlig situationen er.

- Man skal kigge på, hvor syge folk bliver, når de bliver smittede, og på grund af vaccinen bliver folk ikke så syge, som de gjorde tidligere. Derfor mener vi ikke, at der er grund til bekymring over de tal, vi ser nu. De er absolut forventelige, siger Hanne Ourø Jensen.

Halveret i Vindinge I forhold til Vindinge er der ingen tvivl om, at smitten er aftagende. For en uge siden har incidensen lokalt i Vindinge omkring 1100, mens den i den netop forgangne weekend lå på cirka det halve.

Hanne Ourø Jensen peger på, at den slags opgørelser i små lokalsamfund kan vise kraftige udsving, fordi tallene er små, men i dette tilfælde er der ingen tvivl om, at smitten i Vindinge har kulmineret.

Roskilde Kommune er da heller ikke blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket er udtryk for, at styrelsen ikke har fundet anledning til at melde skærpede retningslinjer ud nogen af lokalområderne i kommunen, heller ikke for Vindinge.

For kommunens vedkommende betyder det, at der bliver holdt øje med Vindinge på samme måde, som resten af kommunen bliver monitoreret.

- Vindinge er på vej til en normalisering, og Vindinge er mere ikke et opmærksomhedspunkt for os, end resten af kommunen er, siger Hanne Ourø Jensen.

Efterårsferie som joker Hun er spændt på at se, hvilken effekt efterårsferien har haft på smitteudviklingen. Den effekt vil først kunne aflæses i løbet af denne uge.

- Der har givetvis været en masse familiebesøg i efterårsferien, også hos den ældre del af befolkningen, dvs. bedsteforældrene, så det bliver interessant at se, hvordan smitten udvikler sig i samfundet de næste 14 dage. For så længe vi ikke har fået vaccineret vores børn, vil de blive ved med at smitte hinanden og andre et stykke tid, siger Hanne Ourø Jensen.

relaterede artikler