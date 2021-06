Stibro til 39 mio.: Politikerne kan bare ikke blive enige

Men den tidsplan kan vise sig ikke at holde. Sagen er nemlig igen endt i byrådet, for hverken De konservative, Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance kunne nemlig stemme for indstillingen, og de to sidstnævnte er så meget modstander af projektet, at de har bedt byrådet om endnu en gang at se på sagen, som ellers var udset til at kunne afgøres i plan- og teknikudvalget.