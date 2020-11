Se billedserie Formanden for Roskilde Handel Torben Stevold er tilbage i fuld kampform efter at have været smittet med corona.

Send til din ven. X Artiklen: Stevold rask efter corona: Klar til handels-fremstød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevold rask efter corona: Klar til handels-fremstød

Roskilde - 11. november 2020 kl. 18:22 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Roskildes handelsformand Torben Stevold er rask igen, efter at han og hustruen har haft corona og måtte gå i isolation.

- Vi blev smittet til en lille sammenkomst med gode venner, og så var der jo ikke andet at gøre end at gå i karantæne. Desværre betød det også, at vi ikke kunne komme med til en vigtig familiefest med et barnebarn, men sådan er vilkårene jo for alle.

- Jeg mærkede ikke noget til sygdommen, men min kone var alvorlig ramt, fortæller han.

Til dagligt arbejder Stevold som direktør for Danske Bank på hele Sjælland, men i øjeblikket holder han sig på kontoret ved Stændertorvet og passer sit job herfra.

Mere end en sort uge

For at reducere risikoen for corona-smitte har Roskilde Handel nu besluttet at sprede sit traditionelle arrangement med ekstra gode tilbud på en 'Sort Fredag' (Black Friday) ud over en hel uge eller mere. Det er forskelligt fra den ene forretning til den anden.

- Vi ønsker ikke at have for mange mennesker i butikkerne og byen på én gang. Derfor skal kunderne have god tid til at komme og udnytte de fordelagtige priser gennem en længere periode, forklarer Torben Stevold.

Desuden er det planen at få tændt byens juleudsmykning og juletræet rejst på torvet - uden en officiel tænding - for at give den bedst mulige velkomst til alle i Roskilde.

Gavekort fremfor mad

Handelsformanden fortæller, at omsætningen i byens butikker har været god gennem den første del af efteråret, fordi færre familier har været på lange ferier i år.

Men da regeringen for kort tid siden indførte maske-påbud og andre stramninger, faldt besøgene i butikkerne.

- Folk havde ikke så meget lyst til at gå ind med mundbind. Men nu ser det ud til, at mange har vænnet sig til det, så besøgstallet atter er vokset.

Stevold har en bøn til de mange Roskilde-firmaer, der i år har måttet opgive at holde julefrokost på byens spisesteder:

- Brug i stedet pengene på gavekort til restauranterne eller andre af de lokale forretninger. Vi har brug for alle bidrag, for at holde gang i byens omsætning, og det vil jo komme alle typer Roskilde-virksomheder til gode i den sidste ende, understreger han.

tk