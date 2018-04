Nationalparken Skjoldungernes Land arbejder med et projekt, som skal genskabe stenrev i Roskilde Fjord. Stenrevene er forsvundet på grund af intensivt stenfiskeri over 150 år. På billedet er det Ringøen, hvor man kan se den omkringliggende havbund.

Stenrev kan være på vej tilbage i Roskilde Fjord

I mere end 150 år blev der fisket sten i Roskilde Fjord. Med fiskeriet forsvandt nogle af de naturlige levesteder for dyrelivet i fjorden. Men nu tyder noget på, at stenrevene kan være på vej tilbage i Roskilde Fjord.

Det er Nationalparken Skjoldungernes Land, som ser på muligheden for at genetablere nogle af de tabte rev.

- Det er et projekt, vi arbejder med, men vi er ikke kommet langt. Vi skal formentlig finde ekstern finansiering, og vi skal i hvert tilfælde have ekspertbistand, men vi vil rigtig gerne genskabe de levesteder, der før har været i fjorden, siger nationalparkdirektør Anders Bülow.

Han håber på, at der som minimum kan etableres to rev - et som kan gøre en forskel for naturen og så et formidlingsrev.