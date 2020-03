Se billedserie Under overfladen er Roskilde Fjord lige så grøn og grumset som Limpopo-floden, og der er masser af liv at kigge på. Det er forhåbningen, at et stenrev kan få en skov af planter til at vokse frem og dermed skabe grobund for et mylder af dyr. Foto: Karsten Dahl/Aarhus Universitet Foto: Karsten Dahl

Send til din ven. X Artiklen: Stenrev bliver fjordens nye dykkermål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stenrev bliver fjordens nye dykkermål

Roskilde - 11. marts 2020 kl. 05:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjordrejen kigger nervøst frem fra sin hule, hundestejler i stimer vimser af sted. På bunden blæser en pighvar bobler, som stiger op mod et barn, der med snorkel og dykkermaske er gået på opdagelse under overfladen på stenrevet.

Læs også: 42 års fugletællinger fra Roskilde Fjord er et helt unikt datasæt der nu analyseres

Det er det, Nationalparken Skjoldungernes Land gerne vil skabe med deres projekt om at genetablere stenrev i Roskilde Fjord, for revene virker som en magnet på liv, ikke bare på dyrene, men også på de planter, som forsøger at finde fodfæste i en fjord, som flere og flere finder glæde ved at dyrke i disse år.

Og med en ny rapport er der kommet et bud på, hvor det er, unge og voksne skal snorkle på revet, og også på, hvor det rev, som skal have lov til at være mere i fred, skal ligge. Her peger rapporten på to mindre områder ved Nørrerev, ud for Gershøj, imens Selsø Hage - spidsen syd for Østskov - er blevet valgt fra.

Dyreliv kommer hurtigt Formidlingsrevet, som skal gøre det let tilgængeligt for alle at opleve livet på et rev, har undersøgelsen, som er lavet af Aarhus Universitet, DTU Aqua og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), også fundet en placering til, og der peges på en placering kystnært ud for den nordlige del af Vigen Strandpark, en lille smule syd for Veddelev Havn.

- Vi arbejder med det her projekt, fordi vi tror på, at det kan være med til at give Roskilde Fjord den styrke, som fjorden tidligere havde, inden stenfiskeriet tog rigtig fart. Vi ved, at stenrevene tiltrækker en masse liv, krabber, snegle, fisk og forskellige former for alger, og det sker faktisk ganske hurtigt, efter at de er blevet etableret. Derfor har vi ledt efter steder, hvor der formentlig tidligere har været stenrev - steder, hvor bundforholdene kan bære noget så tungt som et stenrev, så stenene ikke bare forsvinder ned i mudderet, forklarer Thomas Vestergaard-Nielsen fra Nationalparken Skjoldungernes Land.

Rev tæt på folk En anden årsag til, at de to placeringer er valgt, er, at man ikke ødelægger fjordbund, hvor der allerede er en god økologi.

- Det er derfor, området ved Selsø Hage er valgt fra. Dér ville vi være kommet til at placere revet oven på en meget stor blåmuslingebanke, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt, siger Thomas Vestergaard-Nielsen.

At formidlingsrevet skal ligge ved Veddelev er der en helt naturlig årsag til.

- Udover at bundforholdene var i orden, så er det også vitalt, at det var et sted, hvor der kommer mange mennesker i forvejen, og det var et sted, hvor man nemt fra kysten kan svømme ud med snorkel og maske. Det er også et sted, hvor skoleklasser nemt kan komme til. Derfor er området ved campingpladsen ideelt, siger Thomas Vestergaard-Nielsen.

Ingen tidsplan endnu Inden revene kan realiseres, skal der findes fondsmidler til projektet, kystdirektoratet skal give grønt lys, og det er også planen, at der bliver afholdt offentlige møder om projektet. Af samme årsag finder Thomas Vestergaard-Nielsen det ikke værd at snakke om en tidshorisont endnu.

Formidlingsrevet ved Veddelev etableres i øvrigt i et samarbejde med Roskilde Kommune, og nationalparken har allerede vendt ideen med blandt andre Roskilde Camping og Veddelev Surfklub. Begge steder var der ifølge Thomas Vestergaard-Nielsen positiv stemning over for projektet.

relaterede artikler

Fjordens ørreder opfører sig ikke som forskerne troede 14. februar 2019 kl. 04:49