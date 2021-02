Artiklen: Stemmerne er talt op: To lokale kandidater blev valgt til repræsentantskab

Stemmerne er talt op: To lokale kandidater blev valgt til repræsentantskab

To kandidater med bopæl i Roskilde Kommune var blandt de 10 kandidater, som opnåede flest stemmer, da valget til TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Sjælland skulle afgøres.

Johanne Rask fra Viby har siddet i repræsentantskabet i fem år og blev genvalgt, mens Pernille Bjerre Nielsen fra Svogerslev opnåede valg for første gang. Johanne Rask fik 1233 stemmer og kom lige præcis med i top fem, mens Pernille Bjerre Nielsen med sine 812 stemmer var den, som fik ottendeflest stemmer. Til sammenligning fik topscoreren Cathrine Riegels Gudbergsen fra Herlufmagle 1687 stemmer.

Af de øvrige lokale kandidater var Klaus Jørgen Sørensen fra Himmelev tættest på med sine 584 stemmer, hvilket dog kun rakte til en 14. plads. Resten måtte nøjes med de lavere placeringer på listen. Hanne Terp fra Svogerslev fik 339 stemmer og blev nummer 27, mens Christian Bjerre Nielsen blev nummer 30 og sidst med 216 stemmer. Christian Bjerre Nielsen er gift med Pernille Bjerre Nielsen, så de kan glæde sig over, at husstanden samlet set fik over 1000 stemmer.