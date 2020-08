Torben Svendsen fra Roskilde ville gerne høre lidt om regeringens forhold til skattetrykket i Danmark. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Statsministerbesøg: Skal vi mon snart til valg?

Roskilde - 27. august 2020

På en af stolene i salen ved statminister Mette Frederiksens besøg i Roskilde sidder Torben Svendsen fra Roskilde. Han er mødt op til arrangementet, fordi han gerne vil stille statsminister Mette Frederiksen (S) et par spørgsmål.

- Jeg vil gerne stille spørgsmål både til skattetrykket og til nedslidning, men jeg får nok kun mulighed for at stille et spørgsmål, siger Torben Svendsen, der er aktiv i erhvervslivet.

Han har noteret sig, at Danmark har det næsthøjeste skattetryk i forhold til BNP i OECD-landene.

- Jeg vil gerne vide, hvor vores virksomheder skal have deres værditilvækst fremover. For det bliver ikke i Danmark, siger Torben Svendsen, der er hurtigt til at række sin sorte paraply i vejret, da der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

- Hvornår tænker regeringen, at vi har nået et tilfredsstillende niveau for skattetrykket, spørger Torben Svendsen og fortæller sine fakta om skattetryk.

- Vi har fyret en stribe af torpedos ind i det skib, vi selv sejler i, siger Torben Svendsen.

- Det skal man ikke. Heller ikke mod andre, og slet ikke i fredstid, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Jeg er gået valg som socialdemokrat. Vi har ikke noget ønske om bare at sætte skatten op. Vi er gået til valg på en pensionsreform, der er delvist betalt af de allerrigeste. Det har vi være åbne og ærlige omkring. Der er en værdi i, at det man siger før et valg, det kan man regne med. Jeg bliver nødt til at indføre et samfundsbidrag for bankerne, som har historisk overskud. Det er ikke rimeligt, at de vælter udgifter over på kunderne. De kunne også overveje et mindre overskud i en årrække eller et mindre mindre lønniveau, siger Mette Frederiksen, som dog påpeger, at de skal være varsomme med at sætte skatten op.

Hun nævner, at der kommer en grøn skattereform, og det kan give flere afgifter.

- Jeg tror ikke, vi er langt fra hinanden, siger Mette Frederiksen.

Efter arrangementet er Torben Svendsen tilfreds med, at han fik stillet sit spørgsmål. som en af de første.

- Jeg ved jo, at man skal være hurtig, siger Torben Svendsen, som synes, at Mette Frederiksen er en dygtig performer.

- Hun er god til at skabe kontakt og være nærværende. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om denne runde rundt og udspil med reformer omkring nedslidning og politi er en forberedelse til valgkamp, spørger Torben Svendsen og påpeger, at Mette Frederiksen står i spidsen for en mindretalsregering, hvor hun måske kunne få et bedre mandat efter et valg nu.

