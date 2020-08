Derya Tamer (S) er byrådsmedlem i Holbæk og ville gerne vide, hvornår der kommer flere uddannelser til Holbæk. Det kunne statsministeren ikke lige give en dato for. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Statsministerbesøg: Mange havde meget på hjertet

Roskilde - 27. august 2020 kl. 20:46 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem i Holbæk, Derya Tamer (S) har valgt at tage turen til Roskilde til læserarrangementet torsdag eftermiddag med statsminister Mette Frederiksen (S).

- Det er godt, at man kan få de her møder med statsministeren, og hvor alle kan komme uanset partifarve. Det er godt, at afstanden mellem Folketing og borgere ikke er større, siger Derya Tamer og fortæller, at hun ikke har et spørgsmål med til Mette Frederiksen.

Derya Tamer påpeger, at de jo er partikammerater, og statsministeren vist nogenlunde ved, hvem Derya Tamer er.

Men da spørgetiden nærmer sig sin afslutning, vælger Derya Tamer alligevel at række hånden i vejret.

- Jeg kommer fra Holbæk, hvor vi gerne vil være en uddannelsesby, lige som det er lykkedes Roskilde at blive. Hvornår kommer der flere uddannelser til Holbæk, spørger Derya Tamer, som får et svar fra Mette Frederiksen, der påpeger, at uddannelser er vigtige katalysator i lokale samfund.

Statsministeren kan dog ikke komme med en dato for, hvornår der kan komme flere uddannelser til Holbæk.

Efter spørgetiden er Derya Tamer begejstret for arrangementet som helhed.

- Jeg synes, det var super godt. Mange havde meget på hjertet, siger Derya Tamer og forklarer, at hun sammen med byrådskollegaerne i Holbæk selvfølgelig selv er med til at gøre en del for at trække uddannelser til byen.

- Vi er i dialog med flere uddannelser, så det er ikke, fordi vi ikke gør noget. Men vi har brug for lidt hjælp. Og som Mette Frederiksen sagde, så kan det gavne hele regionen, siger Derya Tamer.

