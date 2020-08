Se billedserie Statsminister Mette Frederiksen mødte torsdag eftermiddag Roskilde. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Statsminister Mette Frederiksen møder Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Statsminister Mette Frederiksen møder Danmark

Roskilde - 27. august 2020 kl. 16:37 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opdateres løbende: Vælgerne fik mulighed for at møde og stille spørgsmål til Danmarks statsminister Mette Frederiksen torsdag eftermiddag, da hun mødte op på en godt fyldt Restaurant Håndværkeren i Roskilde. Ansvarshavende chefredaktør for Sjællandske Medier Bente Johannessen var ordstyrer og holdt styr på de mange spørgsmål fra de fremmødte. Følg med i debatten her.

Mette Frederiksen indledte mødet med at fortælle om coronaens indvirkning på Danmark.

Det er endnu et møde med coronarestriktioner, men heldigvis er vi på rette vej, sagde statsministeren.

Takket være den danske befolkning. Takket være jer, virkede hammeren.

Spørgsmål fra Torben, hvornår er vi nået et tilfredsstillende niveau for skattetrykket.

Svar: Jeg har ikke noget ønske om bare at sætte skatterne op. Jeg tror, det har en værdi, at gennemføre den politik, man går på valg på. Her er det pensionspolitiken. Den skattestigning, der ligger her, har vi hele tiden varslet. Når det er sagt, skal vi være varsomme med at sætte skatten op.

Ole Rasmussen: Har I akutplaner for at hjælpe sårbare ældre. Vi frivillige kræfter venter bare på at gå i gang. Svar: Sæt endelig initiativer i gang. Selvfølgelig er der ældre, der har brug for jer. Men ligegyldigt hvor meget frivilligt arbejde der er, så skal vi se på ledelsen. Der er mange steder, at ældreplejen fungerer godt i Danmark. Det er heldigvis ikke alle steder, det går så dårligt, som vi har oplevet det for nyligt. Vi skal også se på os selv, og se på om, vi pårørende selv gør nok for vores ældre. Vi skal nok se på det, vi kan i regeringen. Men der er ikke noget så godt, som når børnebørnene kommer på besøg.

Spørgsmål fra Jørgen Barslev: Hvornår tager du/ I jer sammen til at hjemtage de 30 danske børn i Al-Hol Lejren ??? Svar: Tak for dit engagement i sagen. Børnenes liv er ganske rædsomt. Men vi er nødt til at have historien med. De har forældre, der er mod Danmark og for terror. Det kan jeg ikke se bort fra. Deres forældre hører ikke til Danmark. Børnene er i en virkelig ulykkelig og rædsom situation. Men vi må ikke skille dem fra deres mødre. Hvis vi tager børnene til Danmark, skal vi have deres mødre med. Men dem vil vi ikke have i Danmark. Jeg føler for børnene. Deres liv er pinefuldt.

Spørgsmål fra en herre: Jeg er en af Arnerne. Hvad hvis så mange ikke bruger den nye ordning, vil du så udvide den. Svar: Nu skal vi lige have pensionen vedtaget, men jeg håber på, at alle bruger ordningen. Jeg tror de fleste lønmodtagere vil arbejde så længe, de kan. Min fornemmelse er, at de fleste gerne vil have en seniorordning. Men man skal have mulighed for at gå fra arbejdsmarkedet, hvis man gerne vil. Jeg kender ikke nogen, der har arbejdet fysisk hårdt i 44 år, der ikke er blevet nedslidte. Når kroppen ikke kan følge med mere, så er kroppen nedslidt. Dem, der har leveret det, de skulle, skal have lov til at stoppe. Selvfølgelig er der eksempler på folk, der har arbejdet længe, der stadig er helt friske. Men det er undtagelser. Jeg vil gerne udvide velfærdssamfundet for dem, der har arbejdet før jeg blev født.

Spørgsmål fra en ung piger, der læser til lærer på fjerde år: Jeg er bekymret for min uddannelse, hvor jeg ikke har været i fem måneder. Vi har ingen borde mere på uddannelsen. Svar: Tak fordi du tager en læreruddannelse. Den er rigtig vigtig for os. Alle kan pege på en lærer i deres liv, der har betydet noget helt specielt for dem. Jeg har hørt, at der er nogle problemer på uddannelsen nu, som at I ikke har noget borde. og jeg ved, at I har tabt nogle rigtig vigtige måneder. Vi skal til at se på uddannelsen og hvad vi kan gøre.

Spørgsmål fra et medlem af kommunalbestyrelsen i Holbæk: I Roskilde er man en rigtig god uddannelses kommune. Det vil vi også gerne være i Holbæk, hvornår decentraliserer I uddannelserne? Svar: Uddannelserne er blevet centraliseret for meget i de seneste. Vi skal have uddannelserne ud i landet. Det er vi ved at se på. Det betyder rigtig meget for nærmiljøet.

Efter en time var spørgelysten stadig stor, men debatten var slut og Mette Frederiksen modtog klapsalver fra de fremmødte.