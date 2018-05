Stationsbygning får syv etager

Bygningen vil rumme en passage, så man skal gå under bygningen, når man skal bevæge sig fra stationsforpladsen og op på perronerne eller vice versa. Samlet kommer bygningen til at rumme 5220 kvadratmeter, som vil rumme 113 studieboliger, overvejende etrumsboliger, der i gennemsnit bliver på 37 kvadratmeter. I stueetagen vil der butikslejemål samt fællesfunktioner for beboerne, eksempelvis fitness og vaskeri.

Som projektet er endt med at se ud, kræver det dog flere tre dispensationer. Uden at bygningen er blevet højere af det, er de oprindelige seks etager nemlig blevet til syv undervejs, og det er en mere, end lokalplanen tillader. Den ekstra etage betyder også, at der skal gives dispensation for bebyggelsesprocenten, som med 67,5 overskrider maks-grænsen på 65 - og til at dække det forøgede parkeringsbehov ved at anlægge p-pladser øst for stationsbygningen og uden for lokalplanområdet.