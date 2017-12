Se billedserie Skuldelev-skibene kan ikke blive stående i den skrøbelige vikingeskibshal fra 1969. Nu har Vikingeskibsmuseet fået penge til at finde ud af, hvordan man passer på skibene fremover, og det skal gerne ende med nyt museumsprojekt om to år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Staten spytter penge i opstart af nyt vikingeskibsmuseum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Staten spytter penge i opstart af nyt vikingeskibsmuseum

Roskilde - 11. december 2017 kl. 12:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er afsat penge på finansloven til sikringen af vikingeskibene i Roskilde, selvom Vikingeskibsmuseet endnu ikke har fået svar på, om de kan smide fredningen af betonhallen fra 1969 og dermed får friere rammer til at opføre et nyt museum.

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 10 millioner kroner, fordelt over 2018 og 2019, til at sikre de gamle vikingeskibe bedst muligt for fremtiden. Det betyder, at Vikingeskibsmuseet kan gå i gang med forarbejdet til et nyt museum, så snart de har svar på affredningen til nytår.

Museumsdirektør Tinna Damgaard-Sørensen er glad for pengene. Ikke mindst fordi hun så også regner med, at der bliver statslige kroner til selve museet, når der ligger et færdigt projekt om to år.

- Det her ser jeg som et signal om, at staten går ind og tager medansvar. Så jeg har en klar forhåbning om, at når vi står med et projekt, løfter staten ikke det hele, men er med til at finansiere det, siger hun.

Når planerne for et nyt museum bliver mere konkrete, kan museet også begynde at søge fondspenge til at anlægge det.

Det arbejde kan gå i gang sideløbende med de næste to års forarbejde, når bare dødvandet omkring vikingeskibshallens fredning bliver brudt. Svaret fra Kulturstyrelsen er lige oppe over.

- Fristen udløber til nytår, så jeg håber, vi får en melding i julegave. Lige nu kan vi bare lune os ved tanken om, at vi faktisk kan gå i gang, når der ligger en afklaring, siger Tinna Damgaard-Sørensen.

Artiklen er en forkortet version af en artikel bragt i DAGBLADET Roskilde mandag den 11. december. Du kan købe adgang til at læse dagens avis på linket her: