Stanken ved ARGO: Kun de nærmeste høres

I forbindelse med en klage over stank fra mere affald hos forbrændingsanlægget ARGO ved Københavnsvej undrede ejerne af Hobbyland og Læderland sig over, at flere naboer i området ikke bliver hørt i forbindelse med en miljøgodkendelse, da lugten er generende i et større område.

Alle har dog ret til at henvende sig og bede om at få tilsendt et udkast til afgørelse og sende kommentarer. Forskellen er blot, at dem, som jeg vurderer er parter i sagen, skal have udkastet sendt direkte og udpegede Parter er for det meste også klageberettigede.