Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Standset af anden bilist: Spritstiv mand fik taget bilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Standset af anden bilist: Spritstiv mand fik taget bilen

Roskilde - 17. maj 2021 kl. 12:58 Kontakt redaktionen

En 21-årig mandlig bilist fra Roskilde har nu ikke længere en bil - eller det vil sige, at et nært familiemedlem ikke længere har en bil.

Det skyldes, at den 21-årige havde drukket så tæt, at politiet forventer, at resultatet af den blodprøve, som blev taget fra manden, da han natten til lørdag blev anholdt på tankstationen på Helligkorsvej i Roskilde, vil være over 2,0 i promille.

En anden bilist, en 29-årig mand, havde set den yngre bilist gå noget usikkert rundt på en tankstation, inden han var kørt fra stedet i bil. Anmelderen fulgte efter og fik standset den 21-årige, indtil politiet kom frem.

Den 21-årige mand blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Efter udtagelse af en blodprøve og afhøring til sagen blev han løsladt og samtidig gjort bekendt med, at politiet beslaglagde den personbil, som han havde været fører af.

Alkometertestene havde indikeret, at han var så påvirket af alkohol, at analyseresultaterne af blodprøven kan forventes at overstige 2,00 promille.

Dermed havde politiet hjemmel til at beslaglægge personbilen, som tilhørte et nærtstående familiemedlem, ud fra den nyligt udvidede lovhjemmel til at beslaglægge køretøjer.

Bilejeren er også underrettet herom, og den 21-årige kan nu forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når straffesagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.