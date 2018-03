Stafet for Livet udfordrer virksomheder og foreninger

Stafet For Livet udfordrer lokale virksomheder, foreninger og institutioner i Roskilde, når begivenheden løber af stablen i Byparken i weekenden 26.-27. maj. Som noget nyt vil der i år være muligt at udfordre hinanden i stafetten, der holdes i Roskilde for femte gang.

- Til dette års stafet håber vi at få mange lokale virksomheder og foreninger med på legen, og sjovest bliver det, når det er sammenlignelige virksomheder/foreninger, der udfordrer hinanden. Det kunne fx være to banker, der udfordrer hinanden. Det lokale politi, der udfordrer brandvæsenet. Kommunens politikere mod embedsværket eller to løbeklubber, der tør tage udfordringen op. Mulighederne er mange, og bolden er hermed kastet videre til alle, der har lyst til at tage del i legen, siger Ole Gyldengren, formand for Stafet For Livet i Roskilde.