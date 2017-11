For første gang i mands minde er der synkronsvømmestævne i Roskilde Kommune. Det sker, når JGI-Swim på lørdag slår dørene op til et stævne i Jyllinge med omkring 50 deltagere.

Stævne for første gang: Kom til synkronsvømning

Synkronsvømning. For de fleste er det noget, som de dumper ned over en gang hvert fjerde år, når der er OL. Men sådan er det ikke i Jyllinge. For første gang har klubben oprettet et synkronsvømmehold, og på lørdag holder klubben for første gang stævne. Det er fra klokken 14 til 16 i Jyllingehallerne, og deltagerne kommer fra hele Sjælland og er i alderen 8-20 år.