Rune Tonsgaard Sørensen fra Dreamers' Circus er opvokset i Roskilde og er rigsspillemand. Foto: Lars Ahn Pedersen

Stadsmusikanter håber at undgå retssager

Roskilde - 24. september 2021 kl. 14:22 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er ikke ufarligt at være stadsmusikant. Folkemusiktrioen Dreamers' Circus indgik sidste år aftale med Roskilde Kommune om at blive stadsmusikanter de næste tre år, men har på grund af coronarestriktioner først kunnet komme i gang denne sommer.

Det blev fejret torsdag aften med en koncert i Guldaldersalen på Zleep Hotel Prindsen, hvor Ale Carr, Nikolaj Busk og Rune Tonsgaard Sørensen gav prøver på deres kunnen. Violinisten Rune Tonsgaard Sørensen, som er opvokset i Roskilde, afslørede inden koncerten, at han havde været i historiebøgerne for at se, hvordan det var gået forgængerne.

Kan Jonas spille? Den 2. juli 1759 skulle der være sommergilde i Reerslev, og de lokale bønder havde bedt stadsmusikanten i Roskilde, Ditlevsen, om at komme. Han sendte dog i stedet en lærling ved navn Jonas, hvis musikalske evner åbenbart ikke levede op til forventningerne. I hvert fald endte det med, at han fik taget sin trompet og violin fra sig og måtte gå tomhændet hjem.

- Det ender i en retssag, der bizart nok kommer til at gå ud på, om Jonas kan spille eller ej, fortalte Rune Tonsgaard Sørensen aftenens publikum.

Flere vidner beretter, at de fandt Jonas' musik søvndyssende, mens modparten forsøgte at så tvivl om bøndernes musikalske indsigt, da de jo »bare« var bønder.

- Jeg håber ikke, der kommer retssager mod os, og vi lover, at vi ikke vil tage monopol på musikken. Vi er simpelthen så glade for at være en del af det her og drømmer om, at det kan sætte Roskilde på verdenskortet, sagde Rune Tonsgaard Sørensen, inden Dreamers' Circus gik i gang med at spille.

Nikolaj Busk fra Dreamers' Circus. Foto: Lars Ahn Pedersen

Åben for idéer Det var Dreamers' Circus selv, der henvendte sig til Roskilde Kommune, da de som specialensemble støttet af Statens Kunstfond har til opgave at være tilknyttet en kommune. Roskilde endte med at takke ja til forslaget og poster 200.000 kroner om året i stadsmusikant-ordningen.

Trioen skal varetage hvervet som stadsmusikanter de næste tre år frem til sommeren 2024, og de har allerede fået deres første opgaver.

Fredag aften skal de optræde til Frivillig Fredag i Roskilde Kongrescenter, og lørdag den 2. oktober spiller de i Kreativt Hus for Børn, Algade 31, mens illustrator Tea Bendix underviser i at tegne på madpakkepapir.

- Men derfra er det op til jer. Idékassen er åben, sagde musikbysupervisor Michael Pass til publikum.

Ale Carr fra Dreamers' Circus. Foto: Lars Ahn Pedersen

Fantastisk eksempel Dreamers' Circus irske manager Tom Sherlock fik også ordet.

Han er fra Dublin og var til stede, da vikingeskibet Havhingsten fra Glendalough kom på besøg i 2007, og da han var på sin første Tønder Festival, var Lene Buch fra Folk Roskilde en af de første personer, han lærte at kende.

- Dette er et fantastisk eksempel på, hvad en kommune kan gøre for at skabe muligheder for kunsten og udviklingen, sagde han i sin tale.

Dreamers' Circus' irske manager Tom Sherlock udtrykte glæde over samarbejdet med Roskilde Kommune. Foto: Lars Ahn Pedersen

