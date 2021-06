Se billedserie Dreamers? Circus spillede lørdag deres første koncert som Roskildes stadsmusikanter. Foto: Caroline Gottlieb

Stadsmusikant vil gøre Roskilde til hovedstad

Roskilde - 15. juni 2021 kl. 16:42 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det var begyndelsen på noget stort, da Dreamers' Circus lørdagen gav koncert i Palæhaven.

Folkemusikorkesteret med roskildedrengen Rune Tonsgaard Sørensen som omdrejningspunkt fungerer de næste tre år som stadsmusikanter for Roskilde, hvor de på mange måder vil involvere sig i det lokale musikliv.

Stadsmusikanterne håber selv at skubbe endnu mere til Roskildes position som en stærk folkemusikby.

- I aftalen ligger, at vi årligt kommer til at lave i omegnen af 10 besøg eller engagementer af forskellig karakter. Det tager selvfølgelig en del tid, men vi mener, det er enormt meningsfuldt at lægge den energi i en by som Roskilde, som er musikkens by. Hvis vi kunne være med til at sætte Roskilde på ikke bare landkortet, men verdenskortet inden for folkemusik, og det blev en slags hovedstad for folkemusik i Danmark og Norden, ville vi være nået langt, siger Rune Tonsgaard Sørensen.

200.000 kr. om året Han er selv opvokset i Roskilde, og derfor gav det god mening for Dreamers' Circus at rette blikket herimod, da de som specialensemble støttet af Statens Kunstfond har til opgave at være tilknyttet en kommune.

Det var derfor bandet selv, der henvendte sig til Roskilde Kommune, som endte med at poste 200.000 kroner om året i stadsmusikant-ordningen.

Og hvad kommer der så ud af det? Dreamers Circus vil forsøge at sprede deres musik og kendskabet til folkemusik til så mange mennesker som muligt. Eksempelvis gennem koncerter og forskellige workshops og samarbejder med musikskoler, gymnasier, plejehjem osv.

- Håbet er, at vi kan bidrage til den fantastiske udvikling, der sker i Roskilde for tiden. Roskilde har historisk været en rigtig stærk folkemusikby, og det er noget, der bliver bygget på i disse år. Specielt med det nye initiativ Roskilde Roots, hvor forskellige aktører vil forsøge at fremme specielt folkemusikken, siger Rune Tonsgaard Sørensen.

I udkastet til stadsmusikant-ordningen er der også nævnt mulighed for en tv-serie om folkemusik med Roskilde som ramme og Dreamers Circus som værter.

Op af undergrunden Eftersom Dreamers' Circus er et folkemusikorkester, ligger fokus naturligt på folkemusik frem for andre genrer, som er dækket af andre aktører i Roskilde. Og selvom folkemusikken står forholdsvis stærkt i Roskilde, lever den stadig mest som en slags undergrundsmusik.

Rune Tonsgaard Sørensen er opvosket i Roskilde, og med byens traditioner for folkemusik var det oplagt for Dreamers' Circus at tilknytte sig kommunen som stadsmusikanter og specialensemble støttet af Statens Kunstfond. Foto: Caroline Gottlieb

- Vi synes, folkemusikken er fantastisk på alle måder, fordi den er åben og inkluderende og fortæller historier om, hvem vi er som kultur, lokalsamfund og mennesker. Det har eksisteret i mange år, men er ikke en mainstreamgenre, så vores håb er, at vi kan være med til at sprede en masse glæde for folkemusikken og løfte folk ind i den verden, siger Rune Tonsgaard Sørensen.

Hans håb er absolut også, at flere børn og unge kaster sig over harmonikaen eller violinen, som han slev gjorde som femårig.

Ikke de første Dreamers’ Circus’ titel af stadsmusikanter er en reference til en ordning fra middelalderen, hvor større byer ansatte folkemusikere til at spille for folket.

Således også i Roskilde, hvor Jens Henrik Koudal nævner en af slagsen i sit værk om det danske stadsmusikantvæsen 1660-1800.

»Musikernes opgave bestod i at kaste glans over bystyrets officielle funktioner, medvirke ved musik i kirken og stå for tårnblæsningen. Desuden spillede de til borgernes fester og underviste på mange forskellige instrumenter. Musikerne var lønnet af byen, og ofte måtte de forpligte sig til ikke at tage arbejde andre steder uden tilladelse«, lyder Nationalmuseets beskrivelse af stadsmusikanterne.

Braget på festivalen Dreamers' Circus vil skubbe på udviklingen de seneste 15-20 år, hvor folkemusikken i stigende grad er blevet noget, unge også får ører for.

Der er kommet nye unge bands, der fornyer traditionen, der er startet en folkemusiklinje på konservatoriet under Syddansk Universitet, og der skyder nye festivaler op.

- Da vi spillede på Roskilde Festival i 2015, var gennemsnitsalderen 25, og folk var helt oppe at køre. Folkemusikken kan jo noget, der virkelig appellerer til alle grupper i samfundet, og det er fedt at opleve, siger Rune Tonsgaard Sørensen.

Motor for fællesskab For Roskildes borgmester, Tomas Breddam (S), er stadsmusikanternes rolle ikke først og fremmest at positionere Roskilde som en folkemusikby.

Han håber, at Dreamers' Circus ved at lægge et lag mere på Roskildes lange tradition for nordisk folkemusik kan være med til at skabe nye fællesskaber om musikken.

- Vi vil rigtig gerne trække flere med ind i musikken, fordi det giver et fantastisk fællesskab. Det lægger op til at spille sammen, og det giver utrolig meget energi og selvtillid til mange unge mennesker, siger Tomas Breddam.

- Der er også et musikalsk landkort, vi sætter os ind på, men for mig er det ikke det vigtigste. Det er, hvad der kommer til at ske i Roskilde, men det er da en utroligt stærk cadeau, vi har fået fra staten i, at de er medfinansierende og viser, at vi er seriøse spillere som musikalsk by, siger borgmesteren.

Det var ikke så hipt at bekende sig til folkemusikken, da han var ung, men tiderne og noderne skifter. Han tror, Dreamers' Circus' virke som stadsmusikanter giver nogle muligheder for Roskilde på scenen for nordisk folkemusik, som hele Hedeboegnen er et skatkammer for.

- Det er jo gudsbenådede musikere, så det med at have nogen at se op til, hvis man selv er aktiv, vil have et eller andet at sige, siger Tomas Breddam.

