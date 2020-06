På trods af stor modstand langt ind i budgetkredsen er der klart flertal for at gøre klar til at lægge varme i banen i Roskilde Idrætspark, så snart sæsonen er slut. Billedet her er fra FC Roskildes seneste hjemmekamp mod HB Køge, hvor hjemmeholdets Marcus Gudmann ikke når at få tacklet Effiong Nsungusi. Foto: Mie Neel

Stadionplaner afhænger af sportslig succes eller fiasko

Roskilde - 23. juni 2020 kl. 12:16 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal bestående af S, V og K er klar til at bruge 8,2 millioner kroner i en opgradering af Roskilde Idrætspark, så det ikke kræver dispensation at spille 1. divisionsfodbold på banen.

Det blev klart i dag, hvor sagen blev behandlet i økonomiudvalget. Imidlertid er de tre partier tilsyneladende også enige om ikke at bruge pengene, hvis FC Roskilde rykker ud af 1. division. Og paradoksalt nok kan en nedrykning føre til et endnu bedre stadion, for så vil i hvert fald V og K arbejde for, at der bliver sat gang i et projekt for et nyt stadion.

- Vi har et utidssvarende stadion, og helst havde vi set et stadionprojekt, men det, der ligger, har ikke haft den fremdrift, der skal til. Hvis FC Roskilde rykker ned, er der en ny situation, og så må vi se på et andet projekt, der har en anden beliggenhed og tilgængelighed, men stadig centralt, siger Jette Tjørnelund (V).

At nedrykning skaber en ny situation, er Lars Lindskov (K) enig i. Hvis der ikke skal bruges penge på en renovering, mener han, at løsningen må være et helt nyt stadionprojekt.

Borgmester Tomas Breddam (S) vil ikke kommentere, hvad der sker i tilfælde af nedrykning.

- Det vil jeg ikke spekulere i. Nu har vi sat et tog langsomt i gang, så vi kan være klar, når de er færdige med at spille sæsonen, og så må vi se, hvad der sker. Der er masser af skiftespor undervejs, og masser af ting kan ske herfra, siger han.

