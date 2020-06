Sådan ser Danmarks Visions vigtigste mærkesager ud. Partiet har et erklæret mål om at få fornuft og troværdighed tilbage i dansk politik. Foto: Steen Østbjerg

Stadig store ambitioner i nyt parti trods hård start

Et par uger senere dukkede corona op i Danmark og overtog dagsordenen i en grad, at det har været stort set umuligt at få opmærksomhed om emner, der ikke lige handlede om først nedlukning, så genoplukning af samfundet, om forholdsregler, forsamlingsforbud, håndsprit og al den slags. Den kamp har et lille, nystartet parti med stærkt begrænsede ressourcer tabt på forhånd.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her