Stadig sporlukninger på Roskilde-Køge-banen

Men hvad betyder så det i forhold til de mange lukninger af jernbaneoverskæringerne, beboerne i byerne Gadstrup, Havdrup og Ll. Skensved oplever? De tre byer er alle delt af jernbanen. I Gadstrup er det specielt problematisk med lukningerne, for her skal man enten rundt om Havdrup eller Kamstrup/Vor Frue for at finde et andet sted at komme over banen. I Havdrup er det lidt lettere, imens det også er problematisk i Ll. Skensved hvor nærmeste mulighed for at krydse banen er tunnelen i Havdrup.