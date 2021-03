Roskilde Festival kan med mere ro i maven planlægge videre i håbet om, at de kan afholde festival til sommer. Men en klarere plan for samfundets genåbning ville være velkommen. Foto: Mie Neel

Stadig mange ubekendte for Roskilde Festival

Det er et vigtigt skridt på vejen, at der bliver udspændt et økonomisk sikkerhedsnet under festivalerne, men der er stadig mange bump på vejen hen mod sommeren for Roskilde Festival.

- Det er en meget væsentlig afklaring, at der nu er så bred politisk opbakning til at sikre et sikkerhedsnet, hvis det skulle komme dertil, at vi alligevel må aflyse. Når det er sagt, så er den politiske aftale indgået, men der skal laves bekendtgørelse, og som bekendt ligger djævlen i detaljen. Vi er ikke klar til at trykke på knappen, før vi har den bekendtgørelse, fordi der er så mange detaljer, der ikke er udmøntet, siger Roskilde Festivals direktør, Signe Lopdrup.