I næste uge er Insp! vært for Sommerbeats - og du kan stadig nå at komme med. Foto: Mai Staunsager Foto: MAI STAUNSAGER

Stadig ledig plads på elektronisk musiklejr for unge

Roskilde - 09. juli 2021

Hvis man er teenager, interesserer sig for musik og er i stand til at tage en rask beslutning, har man stadig mulighed for at komme med på den »musiksommerlejr,« der holdes på Insp! i Roskilde mandag, tirsdag og onsdag i uge 28.

Læs også: Elektronisk musikcamp i sommeren for unge

Der er nemlig stadig en enkelt ledig plads på Sommerbeats, som er for piger, transpersoner og ikke-binære i 13-16-årsalderen. På de tre dage, campen varer, lærer deltagerne at lave deres egen elektroniske musik og beats, at skrive sange og at producere deres egne numre.

Man behøver ikke have prøvet at bruge computer eller elektronisk udstyr til musik for at melde sig til. Under hele forløbet vil der være støtte og oplæg fra to undervisere, som selv er musikere og producere. I Roskilde vil der desuden være besøg af sangeren Ida Kudo.

Campen blev holdt for første gang i vinterferien 2020 under navnet Vinterbeats. Oprindeligt skulle den have fundet sted for andet år i træk i vinterferien 2021, men som så meget andet måtte den udskydes og er i stedet blevet til en sommerlejr.

Sommerbeats arrangeres og afvikles af Beats By Girlz Denmark, som tilbyder undervisning i elektronisk musikproduktion for alle piger, kvinder, trans- og ikke-binære personer, da musikuddannelser og -branchen herhjemme er domineret af drenge og mænd.

Som noget nyt følges campen i Roskilde op med et ugentligt Beats By Girlz hold på Insp! i efteråret, som deltagerne også kan melde sig til.

Det koster 500 kroner at deltage, og prisen inkluderer snacks og frokost. Mere info og tilmelding på hjemmesiden beatsbygirlz.dk/camps/sommerbeats