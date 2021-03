Se billedserie Foreløbig har Landsorganisationen Danske Daginstitutioner ikke hørt noget fra Roskilde Kommune om eventuel leje af den lukkede børnehave på Dyssevej i Ågerup. Foto: Lars Kimer

Stadig ingen afklaring om udflytterbørnehave: Selvejende institution har ikke hørt fra kommunen

Roskilde - 18. marts 2021 kl. 17:50 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der har været stille omkring situationen med børn fra institutionen Elverhøj i Ågerup, som skal køres i bus til den tidligere fritidsklub Engen i Jyllinge.

Forældrene har haft mulighed for at se Engen og stille spørgsmål. Men de har også haft travlt med at høre til, hvordan det går med at få gang i en institution i den gamle institution Dyssegården/Skovdalen.

For en måned siden kunne DAGBLADET fortælle, at formand for skole- og børneudvalget Jette Henning (S) og partifællen Morten Gjerskov havde spurgt forvaltningen om muligheden for at leje sig ind i Dyssegården/Skovdalen, noget som Venstres byrådsmedlem Jacob Søgaard fra Ågerup også havde spurgt til for snart to måneder siden.

Ikke hørt fra kommunen

Ifølge Palle Woss Petersen, direktør hos Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), som ejer den tomme ejendom, har organisationen ikke hørt noget som helst fra Roskilde Kommune om muligheden for at leje.

- Flere forældre har spurgt til, om kommunen har henvendt sig for at høre, om den eventuelt kunne leje ejendommen. Hertil kan jeg svare ganske kort - nej, vi har intet hørt fra kommunen. Vi havde måske forventet, at kommunen havde henvendt sig med de aktuelle problemer, der er i byen, og så ville vi da indgå i en dialog med dem om udlejning af ejendommen. En kommunal lejeløsning ville få institutionen igang noget hurtigere, end vi kan komme i mål, skriver Palle Woss Petersen i en mail til DAGBLADET.

Det skulle lige besluttes

Ifølge Jette Henning (S) er der en helt fornuftig grund til, at der endnu ikke er rettet henvendelse.

- For en måned siden var vi tre socialdemokrater, som foreslog, at der blev taget kontakt til LDD. Men vi kan ikke bare sætte forvaltningen i gang på eget initiativ, det skal først besluttes i udvalget, så det formelle er først faldet på plads her den 9. marts, hvor hele udvalget bakkede op om en stribe forslag til forbedringer af kapaciteten i hele den nordlige del af kommunen, siger hun.

Renovering i gang

Imens LDD venter på at høre fra kommunen, har de sat gang i en renovering af lokalerne i den hidtidige institution.

- Vi har håndværkere i gang på adressen, for at gøre klar ude såvel som inde. Vi har - som tidligere oplyst - planer om, at få startet en ny privatinstitution op i lokalerne. Jeg har imidlertid talt med flere forældre i området, der er utilfredse med den løsning, som kommunen vil tilbyde forældre og børn om at køre børnene til Jyllinge. Derfor er vi meget kraftigt blevet opfordret til, hurtigst muligt, at få institutionen i drift, skriver direktøren.

Først til efteråret

Han har dog lidt triste nyheder til de forældre, som håber på en hurtig åbning af den private institution.

- Det er en længere proces med at få en privatinstitution i gang, idet der skal udarbejdes og indsamles forskelligt materiale ifm. indgivelse ansøgning til kommunens behandling og godkendelse. Herudover skal der ansættes personale med mere, hvilket formentlig vil betyde, at institutionen tidligst kan åbne til august/september måned, skriver han.

Fokus på at blive klar

Som situationen er lige nu, arbejder LDD videre med at gøre institutionen privat.

- Vi arbejder videre med privatiseringen her i huset - og hører vi ikke fra kommunen, indsender vi ansøgningen, når den er klar, og så er udlejning ikke længere en mulighed, skriver Palle Woss Petersen, som ikke afskriver, at kommunen kan nå at leje sig ind.

- Det kræver, at jeg hører fra kommunen, ellers er det jo ikke realistisk, siger han.

Ser på hele nord

Politisk er der nu sat gang i få en samlet analyse af, hvor der i hele det gamle Gundsø ligger arealer, der er udlagt til at kunne bruges til institutioner. Det er også besluttet at få undersøgt de andre løsninger, som forældrene i Ågerup har spillet ind med. Det er besluttet at modernisere den tidligere fritidsklub Engen i Jyllinge, så den kan bruges, ikke bare til børn fra Ågerup, men måske også på længere sigt.

- Endelig har vi bedt om at få økonomien regnet ind, så vi ved, hvad vi skal forvente, og vi har bedt forvaltningen om tidsperspektiver for, hvor længe de forventer, at vi har kapacitetsproblemer i nord, hvor det lader til, at problemerne flytter rundt. Lige om lidt har vi nye kapacitetstal, de plejer at komme om foråret, og dem vil vi tage udgangspunkt i, når vi laver analyser, siger Jette Henning.

