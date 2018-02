I 2018 forventes Roskilde Kommune at huse 53 flygtninge. Billedet her er fra flygtningecaféen i Kurhuset på Skt. Hans. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Stadig færre flygtninge forventes at komme til Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadig færre flygtninge forventes at komme til Roskilde

Roskilde - 24. februar 2018 kl. 11:42 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune forventer at skulle modtage 53 flygtninge. Det er præcis det samme antal, som kommunen fik udmeldt fra Udlændingestyrelsen i 2017. Her faldt tallet endda yderligere, så kommunen endte med kun at modtage 49 personer. Dermed fortsætter den faldende tendens set i forhold til de forrige år.

- I 2013, 2014 og 2015 steg antallet af flygtninge jo markant, men nu er der sket et næsten lige så brat fald i løbet af 2016 og 2017, så vi modtager et væsentligt lavere antal flygtninge for tiden, end vi har set i de forudgående år, og det ser umiddelbart ud til at fortsætte i 2018, siger Maria Tvarnø, integrationschef i Roskilde Kommune.

Udviklingen har betydet, at Roskilde Kommune er blevet i stand til at afhænde nogle af de villaer, som ellers er blevet benyttet til midlertidig indkvartering af flygtninge.

- Vi er begyndt lukke nogle af de midlertidige boliger, som vi tidligere har brugt til at huse flygtninge i. Det er dog ikke så mange endnu, da der stadigvæk er ventetid på permanent bolig i Roskilde Kommune, så derfor har vi stadig behov for at huse mange flygtninge i midlertidige boliger. I år har vi foreløbig sat gang i salg af fem af de villaer, som vi havde købt til formålet, og der bliver også tale om at ophøre enkelte af de lejemål, vi benytter, siger Maria Tvarnø.

relaterede artikler

Her kan flygtninge være andet end et sagsnummer 13. november 2017 kl. 18:32