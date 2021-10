Sproget skal have en stærk stemme Charmeoffensiv skal få elverne til at vælge sprogfag

Se billedserie Cecilie Bang og Oscar Storgaard fra 3B og 2A var glade for at sproget for en gangs skyld blev sat i fokus. Foto: Jan Partoft

Roskilde - 01. oktober 2021 kl. 08:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Andetsproget her i landet er engelsk, og når der skal vælges uddannelse, skal den være naturfaglig. Nogenlunde sådan opfatter sprogfolket på Roskilde Katedralskole situationen. Men sådan behøver det ikke at fortsætte med at være.

- Sprog handler blandt andet om globale kompetencer, hvor man får en viden om kulturen i andre lande. Sprog er mere end grammatik, siger Malene Brønd, der er sproglærer og teamleder for et udviklingsteam sammensat af sproglærere på Roskilde Katedralskole.

- Det vil vi gerne vise eleverne, så i vi har lige haft en hel uge, hvor der har været sat fokus på nogle af Europas sprog.

Sjovt tilbud

Hver dag har haft sit eget sprogtema, hvor det har været fransk, tysk, spansk, engelsk og latin der har domineret dagen. Det er de sprog, der undervises i på skolen.

- Vi vil gerne gøre noget sjovt med sproget, der viser lidt om den kultur de forskellige sprog virker i til daglig, siger Malene Brønd.

- Det er en vigtig kompetence at kende til andre kulturer, og vide at man opfører og opfatter tingene anderledes en her i landet, og at det ikke altid er nok at kunne engelsk.

- Sprogkundskaber giver vilde muligheder for at færdes i verden, og er med til at give gode uddannelses- og jobmuligheder.

- Danmark er jo afhængig af Europa, og organisationer som Danske Industri efterlyser folk med gode sprogkompetencer.

Uden for undervisningen

Sproget har fået fuld opmærksomhed på Katten i sprogugen. Hver dag er eleverne mødt frem til en skole, der var klædt i det pågældende sprogs farver, og der har blandt andet været konkurrencer for eleverne, hvor de kunne matche sprogfarverne.

Sproglærerne har sammen med musikklasserne sørget for, at der blev spillet livemusik i spisepauserne med dagens sprog. I løbet af ugen har der været vist film på de forskellige sprog og holdt quizzer. Hele sprogfestivalen har været holdt før og efter undervisningen og i pauserne.

- Det har været dejligt med fokus på sproget, siger Oscar Storgaard fra 2A.

- Jeg er selv sproglig med spansk, tysk og engelsk på skemaet, så jeg havde interessen for sproget i forvejen.

- Musik, film og konkurrencer har være sjove at være med til, og det er godt at vise at sprogfagene er mere end grammatik.

Cecilie Bang fra 3B, der selv har spansk, latin og engelsk på programmet er godt tilfreds med sprogfestivalen.

- Det er dejligt, at der har været fokus på de sproglige elever, de har eller været gemt væk.

De sproglige elever er da også i mindretal blandt Roskilde Katedralskoles 1450 elever. Ud af hver årgangs 18 klasser er de to sproglige. Nogle gymnasier i landet har slet ingen sproglige klasser.

Sprogfestivalen var lagt inden 1.g'ern skulle vælge studieretning for de to sidste år og lige før 3.g'erne tog ud på Europa-rejser. Sidstnævnte ture i 2.g blev udsat på grund af coronaen.