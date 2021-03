Det gik helt galt for en 49-årig mand, som natten til søndag prøvede at køre bil i beruset tilstand. Foto: Kim Rasmussen

Spritbilist var skyld i flere uheld

En 49-årig mand fra Kirke-Såby viste sig at være helt ude af stand til at køre bil i beruset tilstand, da han natten til søndag var årsag til flere uheld i Roskilde.

Først ramte han en bil, der ved 3.30-tiden holdt for rødt i krydset Østre Ringvej/Københavnsvej. Føreren af den bil, en 27-årig mand fra Roskilde, ringede til politiet og kunne fortælle, at den anden bil var fortsat videre ad Østre Ringvej mod syd.

Politiet kørte hastigt til området og fandt den 49-åriges bil cirka 75 meter nord for en rundkørsel på Østre Ringvej, hvor han var kørt op over en kantsten og havde ramt en lygtepæl.

Betjentene kunne konstatere, at den 49-årige var påvirket af spiritus, så han blev sigtet for spirituskørsel og anholdt til sagen. Ingen af parterne var kommet til skade uheldene, og den 49-årige blev løsladt efter at have fået taget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.