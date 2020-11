Spritbilist standset på motorvejen

En 41-årig mand fra Holbæk er blevet sigtet for spirituskørsel, efter at han torsdag blev afsløret i et rutinetjek.

Den 41-årige kørte på Holbækmotorvejen ved Roskilde, da han klokken 17.20 blev standset af politiet, som han bad ham om at puste i et alkometer. Det afslørede, at han var påvirket af spiritus over det tilladte, så han blev taget med, så han kunne få taget en blodprøve og derefter løsladt.