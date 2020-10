Spritbilist skyld i færdselsuheld: Bakkede i rundkørsel

Det er en dårlig idé at begynde at bakke i en rundkørsel.

Der skete kun mindre materiel skade på de to biler, men den 41-årige forsøgte at køre fra stedet, og det fik den 48-årige til at følge efter, indtil politiet nåede frem og kunne tage over.