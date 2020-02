Da den 53-årige blev standset af politiet ved Gadstrup, var det syvende gang, han blev taget for at køre uden korekort, og femte gang, han blev taget i spritkørsel. Det udløser næsten pr. automatik en ubetinget fængselsstraf, men omstændighederne var så specielle, at den 53-årige rent undtagelsesvis slap med samfundstjeneste og bøde. Foto: Thomas Olsen

Spritbilist nød godt af undtagelse

Da en 53-årig mand fra Bjæverskov blev taget i november - på Pilevejen, hvor han var på vej fra Roskilde mod Brordrup - var det syvende gang, politiet tog ham, mens han var beruset og sad bag i rattet på en bil. Ud fra de takster, retten normalt opererer med, ville det betyde, at den 53-årige denne gang skulle have en ubetinget fængselsstraf.

Når man er frakendt kørekortet på grund af spirituskørsel, må man ikke køre bil, og hvis man alligevel bliver ved at køre, når man er fuld, falder hammeren hårdere for hver gang, bliver taget i at gøre det.

