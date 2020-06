Spritbilist mejer kvinde ned i fodgængerfelt: Helikopter fløjet til Rigshospitalet

Holbækvej var spærret i omkring 40 minutter da en kvinde her til middag blev kørt ned. Det skete i fodgænger feltet lige vest for indkørslen til Rønnebærparken mellem Møllehusvej og Fælledvej.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at kvinden var vågen og kontaktbar, da hun blev fløjet til Rigshospitalet til undersøgelser.

Kvinden, som vurderes til at være omkring de 60 år, blev ramt af en bilist, en 55-årig mand fra Ll. Skensved, da denne var på vej ind mod Roskilde.

Politiet bad bilisten tage en alkometertest, og der er ingen tvivl om, at bilisten var påvirket af alkohol. Alkometertesteren passerede 1,5 og derfor har bilisten også måtte aflevere en blodprøve.

Politiet fortæller i øvrigt om episoden, at helikopterpiloten har oplyst, at der blev hvirvlet en hel del grus og sten op, da helikopteren lettede, så personer med biler parkeret i området bedes tjekke deres biler for stenslag.