Spritbilist havde allerede mistet kørekort

Ud over at have en alkoholpromille, som var væsentlig over det tilladte, viste det sig, at han var frakendt førerretten på grund af en tidligere sag om spirituskørsel. Den 67-årige blev derfor sigtet, anholdt og taget med til udtagelse af en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.