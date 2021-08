En 22-årig mand havde lagt sig til at sove, efter at han i spirituspåvirket tilstand havde påkørt både en hæk og en parkeret bil. Foto: Kenn Thomsen

Spritbilist fik konfiskeret bilen: Kørte ind i bil og hæk på p-plads

En 22-årig mand fra Roskilde har fået beslaglagt sin varebil af politiet, efter at han i spirituspåvirket tilstand nåede at påkøre både en parkeret bil og en hæk på en p-plads ved en beboelsesejendom i Himmelev søndag eftermiddag.

Et blæs i alkometeret viste en promille på over 2,0, så den 22-årige blev anholdt og sigtet for at forårsage uheld i spirituspåvirket tilstand. Han fik taget en blodprøve og blev derefter løsladt. Politiet inddrog den 22-åriges kørekort, så han ikke må køre bil, mens sagen behandles. Det er muligt i sager, hvor der er en formodning om, at promillen danner grundlag for en ubetinget frakendelse af førerretten.