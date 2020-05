Børnehuset Bullerby fik sidste år en pris for sit arbejde med at bruge naturen. Det er godt eksempel på, hvordan de arbejder med at styrke den pædagogiske profil i de Roskildes to daginstitutioner med flest tosprogede børn. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Spredning af børn fra Æblehaven fortsætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spredning af børn fra Æblehaven fortsætter

Roskilde - 08. maj 2020 kl. 17:08 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at gøre tosprogede børn bedre til dansk blev der sidste år sat gang i en indsats for at få flere forældre i Æblehaven og Rønnebærparken til at sætte deres børn i andre daginstitutioner end Mælkebøtten og Bullerby, hvor omkring hver tredje barn er tosproget. Ikke med tvang, men ad frivillighedens vej.

Et år senere viser det sig, at børn med bopæl i området nu fordeler sig på 12 institutioner mod otte året før. Børnene fra området udgør dog stadig en tredjedel af børnene i Mælkebøtten og Bullerby, som ligger i henholdsvis Æblehaven og nabobebyggelsen Ejboparken.

Få flygtninge På den baggrund har skole- og børneudvalget valgt at fortsætte indsatsen.

- Det er godt, hvis man kan komme videre med en bedre fordeling, så vi får en bredere sammensætning i vores dagtilbud. Det er positivt, hvis vi kan gøre det frivilligt, og at det er motiverende, siger udvalgsformand Jette Henning (S).

Spredningen sker blandt andet ved, at sundhedsplejen taler med nybagte forældre om institutionsvalg, ligesom nytilkomne flygtningefamilier visiteres til pasningstilbud, hvor børnene bedst kan lære dansk. I 2019 drejede det sig dog kun om tre flygtningefamilier.

Børn, der ikke har været i pasning ved treårsalderen, skal også pejles hen mod en børnehave med få tosprogede. I hele kommunen er der i 2019 dog kun 12 treårige, der ikke gik i dagtilbud, og ingen af dem var fra Æblehaven og Rønnebærparken.

Det går begge veje Arbejdet handler ikke kun om at sprede de tosprogede børn, men også om at få andre til at vælge de to institutioner i området, så de bliver mere blandede.

- Det går jo to veje, så også forældre uden for Rønnebærparken og Æblehaven kan se, at Bullerby og Mælkebøtten er attraktive for deres barn. Der er sat gang i et kæmpe arbejde med en styrket profil og mere pædagogisk personale i de institutioner, siger Jette Henning.

Roskilde Kommune har fået 10 millioner kroner til mere pædagogisk personale til institutioner med mange udsatte børn, som blandt andet kommer de to børnehuse til gavn.

Derudover investerer kommunen 4,5 millioner kroner i at hæve den pædagogiske kvalitet gennem indretning og specialpædagogiske kompetencer. Der er også sat gang i en charmeoffensiv for, at forældre uden for området skal få øje på kvaliteten de børnehuse, mange ellers ikke vil se i retning af.