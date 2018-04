Sprængninger fra filmoptagelse rystede en hel by

- Vi har nu taget kontakt til regionen for at spørge, om de var varslet, og jeg vil gerne klart signalere, at det her er ikke er okay. Så snart vi har fundet ud af, hvem der har givet tilladelse, vil jeg skrive et brev og spørge, om de gør sig begreb om, hvilken utryghed det skaber i et meget nært lokalområde, og jeg vil meget klart opfordre til at varsle, hvad og hvornår der bliver sprængt, siger borgmester Joy Mogensen (S).