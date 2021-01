Se billedserie Roskildes ?sportsminister?, formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen (S). Foto: Jens Wollesen

Sportspenge går til vedligeholdelse

Roskilde - 24. januar 2021

Penge, der skal bruges til nye sportsanlæg og faciliteter, foreslås nu i Roskilde Kommune anvendt til nødvendig vedligeholdelse og renovering, bl.a. i Viby-hallen. Normalt hører vedligeholdelse ellers ind under kommunens ejendomsforvaltning, der skal sørge for at bygninger og andre anlæg holdes i rimelig stand.

Anlægsbudgettet til sport i Roskilde er allerede reduceret til små 15 mio. kroner om året, og i 2021 bruges de 6 mio. til en meget gennemgribende istandsættelse af Vindinge Rideklub, der havde fået lov til at forfalde gennem mange år. Derfor er området nu endnu mere presset i de kommende år.

Både Roskildes sportsminister, formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen, samt formanden for Roskilde Idræts Union Frank Veje, der repræsenterer de over 30.000 sportsudøvere i kommune, er meget utilfreds med denne nye fremgangsmåde.

- Vi har alt for få penge til dette store område i forvejen, og så skal man ikke bruge det til almindelig vedligeholdes. Kultur- og Idrætsudvalget kan selvfølgelig godt stå for den slags ordinær drift, men så skal vi også have pengene til det, siger Claus Larsen.

Han vil nu have sagen diskuteret politisk.

Sporten forfalder

Den nye RIU-formand Frank Veje er endnu tydeligere.

- I mange år har Roskilde ladet sine idrætsanlæg forfalde, og det bliver meget dyrt til sidst, som vi nu har set i Vindinge.

- På den ene side får Roskilde mange nye boliger, fordi vi gerne vil have flere skatteydere til kommunen. Men så skal vi også være klar over, at presset på sport- og andre fritidsaktiviteter vokser, og det er i øvrigt en billig måde til at få bedre folkesundhed og undgå sociale problemer, forklarer han.

- Når den nye svømmehal nu efter planen bliver klar til april kræver det også en årlig driftsudgift på mindst 20 millioner. Det håber jeg da, at man har regnet med, siger Frank Veje.

