Se billedserie En række meget hurtige sportvogne havde søndag indtaget Sjællandsringen. Det var Sportscarevent, som samlede penge ind til Børnecancerfonden. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Sportsbiler kørte rekordmange penge hjem til Børnecancerfonden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sportsbiler kørte rekordmange penge hjem til Børnecancerfonden

Roskilde - 20. september 2021 kl. 18:48 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Der bliver presset lidt luft ud af lungerne, da den røde Ferrari accelererer på vej ned af tilkørslen til Sjællandsringen. Jeg bliver i tvivl om, hjertet lige sprang et slag over.

Ferrarien, som er model 488 pista, kan gå fra nul til 100 kilometer i timen på 2,8 sekunder. Det betyder, at i løbet af få øjeblikke er farten godt oppe over 200.

Det går stærkt omkring det første sving. Jeg husker pludselig, at jeg ikke er særlig begejstret for rutsjebaner, og det her føles lidt på samme måde adrealinmæssigt.

Jeg får sagt, at måske skal vi nøjes med én omgang.

Sportscarevent er på Sjællandsringen, hvor det er muligt at købe sig til et par runder i en række rigtig hurtige sportsvogne. Når de ikke er ude at køre, står biler som eksempelvis Ferrari, Posche og Lamborghini side om side og bliver beundret af især det mandlige publikum.

Hele konceptets fokus er at give en oplevelse for livet, og det er tydeligt lidt af et tilløbsstykke.

Jeg har fået lov til at prøve, hvordan en tur på ringen er. Turen går så stærkt, at da jeg har fået styr på kroppen igen, er den første omgang på den 1,1 kilometer lange bane allerede overstået.

- Er du okay? lyder fra fra chauffør Michael Breum, hvilket jeg kan svare bekræftende på, og så er vi ude i omgang to.

Et øjeblik efter har vi passeret bygninger og hegnet, hvor menneskemængden følger med i bilernes kørsel.

Bliver på asfalten I svingene føles det, som om bilen er tæt på at røre græsset.

- Bare rolig, jeg skal nok blive på asfalten, siger Michael Breum med et smil.

Jeg når at sige, at farten er okay, men svingene er lidt for meget. Michael Breum bremser derfor lidt mere ned i svingene end i første omgang.

- Min krop skal lige vænne sig til det, siger jeg forsigtigt.

- Min krop siger bare mere, griner Michael Breum.

Så er turen forbi, og min krop har jo egentlig ikke lavet noget, men er alligevel lidt geleagtig et øjeblik.

Michael Breum, som bor i Gundsømagle, kører i de hurtige biler cirka 30 dage om året. Han har været oppe at køre 325 kilometer i timen i bilen, men den fart kan den ikke få på Sjællandsringen.

- Jeg er så privilegeret, at jeg har en kammerat, som har bilerne, fortæller han.

Et øjeblik efter er bilen igen på vej ud på Sjællandsringen, men dukker op tre-fire minutter efter til næste tur.

Ferrarien kører bare 800 meter på en liter benzin. Og på sådan en dag ryger der et sæt dæk, bremseklodser på fordækkene og formentlig en turbo.

Så snart bilen rammer Sjællandsringen bliver

farten sat op. Foto: Kim Rasmussen



Populære Watt Der er konstant kø for at købe kørebilletter.

Nogle af bilerne er der ventetid på. Den mest populære bil er nummer ét, som bliver kørt af Børnecancerfondens ambassadør, Jason Watt.

Med jævne mellemrum kommer der et knald fra en motor på ringen, hvor bilerne fortsat kører lynhurtigt på skift. Det er tydeligt, at arrangementet især trækker mænd, og når en voksen mand sætter sig ind i en af bilerne, viser hans forventningsfulde smil, at han i et kort øjeblik er blevet en lille dreng.

Mange kiggede forbi Arrangementet begyndte for 19-20 år siden på Jyllandsringen, hvor der i år blev samlet 1,2 millioner kroner ind.

Sjælland har været med i 13 år, og senere er Fyn også kommet med.

Sjællandsringen samler aldrig helt lige så meget ind som den jyske bane, men i år er Sportscarevent rigtig glade for, at der blev slået sjællandske rekord.

- Vi har lavet 1,071 millioner kroner, siger Dorte Lassen fra Sportscarevent og fortæller, at i 2019 blev der samlet omkring 740.000 kroner ind på Sjællandsringen.

- Men vejret betyder også noget. Det regnede i 2019, så vi måtte droppe de sidste kørsler, siger Dorte Lassen og oplyser, at cirka 1700 personer kiggede søndag forbi Sjællandsringen for at se og måske prøve en af de hurtige biler.