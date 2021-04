RIU-formand Frank Veje mener, at kommunen skal flytte lyntest fra Roskilde-hallerne for at give plads til den indendørs sport. Foto: Kenn Thomsen

Sporten og Falcks corona-test: Slås om plads i Roskilde-hallerne

Roskilde - 25. april 2021 kl. 06:54 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskildes sportsudøvere og Falcks store center for lyntest mod corona slås nu direkte om, hvem der skal have plads i Roskilde-hallerne.

Op til weekend'en var der igen stort pres på for at få en test, efter at byens mange restauranter igen var lukket op, og tilskuere også kunne komme til fodbold.

Falck vil derfor flytte sine test fra den nuværende Kulturhal A ind til Sportshal B for at kunne teste endnu flere folk i fremtiden, hvor behovet for test ikke ventes at blive mindre.

Men det protesterer sporten kraftigt imod, fordi det vil forringe mulighederne for indendørs træning - ikke mindst for Roskilde Håndbold, der så bliver presset ud og må træner i andre haller.

Brev til byrådet

Frank Veje, der er formand for Roskilde Idræts Union, har skrevet en henvendelse til alle byrådets partier for at få dem til at gøre noget ved problemet. Han påpeger bl.a. idrætsforeningernes store og vigtige rolle for at få gjort noget for folkesundheden efter den lange pause med inaktivitet under den store corona-nedlukning.

Problemet findes ikke kun i Roskilde-hallerne men også i f.eks. Ramsøhallen, Trekroner hallen og Jyllingehallen, hvor der ligeledes er test-centre.

- Oven i købet står Hal A nu tom, fordi der i øjeblikket er er nogen kulturbegivenheder med så mange deltagere, påpeger Frank Veje.

Så det går ud over børn og unge i hele kommunen, der havde set frem til at genoptage

indendørsidræt.

- For os er det en gåde, at kommunen og Roskilde-hallerne prioriterer på denne måde. Man kunne også have meddelt Falck, at vi desværre ikke har mulighed for at give dem til større lokaler, så de må udvide test-kapaciteten på andre lokationer.

Så kunne de stadig benytte Hal A og så ville alle haller være i brug.

Denne udfordring forøges også af at man har vaccinationscenter i Hal D, som under normale

omstændigheder ville være fyldt alle dage med idræt.

Vaccination er OK

Frank Veje og RIU har til gengæld forståelse for, at Regions Sjælland skal have sit store vaccinations-center i den store Hal D i Roskilde.

- Men vi forventer at vi har hallen tilbage til idrætsbrug igen i starten af august hvor aftalen udløber.

- Kviktest-centre bliver udført af en privat udbyder, der har budt ind på denne opgave. Det er ingen naturlov, at kommunen skal stille haller til rådighed. Det er bare endt i hallerne, da det gav rigtig god mening. Da kviktest startede op, skete det samtidig med at indendørsidræt dengang var lukket ned og hallerne stod tomme.

Frank Veje henviser endelig til, at f.eks. Københavns kommune slet ikke bruger sports-faciliteter til at få udført corona-test.

- Fra idrættens side ønsker vi nu en tilsvarende beslutning i Roskilde, konkluderer han.