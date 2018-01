I retten rakte bbeviserne slet ikke til at få en kvindelig bilist dømt for at tale i telefon under kørsel. Fx blev der slet ikke fundet en telefon i bilens kabine. Foto: Katrine Wied

Artiklen: Spiste bolle mens hun kørte: Fik bøde for at tale i telefon

Lovens lange arm var tilsyneladende ikke udstyret med det skarpeste blik, da en politipatrulje var ude for at spotte bilister, der talte i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Betjentene standsede kvinden, som imidlertid afviste enhver snak om, at hun skulle have forbrudt sig mod loven.

Her gentog kvinden - 33 år og fra Skælskør - at det måtte være bollen, betjentene havde set.

Han var sikker på, at det var en telefon, han så, men da de stoppede kvinden, havde han ikke set nogen telefon inde i bilen, og hverken han eller hans kollega havde fundet anledning til at lede efter en telefon.

En af betjentene forklarede dommeren, at der havde været en vognbane og et fortov imellem ham og kvinden, da han gjorde sin observation.

Dommeren hæftede sig blandt andet ved, at betjenten ikke havde set kvinden holde »telefonen« oppe ved øret, men alene i en hånd, der hvilede på rattet - akkurat som kvinden også selv fortalte.

Sammenholdt med det faktum, at observationen blev gjort på en vis afstand, og at der ikke var en telefon i bilen, konkluderede dommeren, at der ikke var beviser for, at kvinden skulle have skyldig, og frifandt hende.