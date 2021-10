Sanne Larsen og Marie Vedel drømmer begge om en p-plads på det store område bag deres restauranter.

Spisesteder i Bødeland: Restauranter må vælge mellem bøder og dyr betalingsparkering

Roskilde - 20. oktober 2021 kl. 16:42 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Vi har brugt over 70.000 kroner på parkeringsbøder over årene, fortæller Sanne Larsen, der sammen med sin mand, Niels Hansen, har drevet Restaurant Upstairs i Skomagergade siden august 2013.

Upstairs, Café Korn og Grundsmag deler den skæbne, at de ikke har nogen p-plads tilknyttet deres spisesteder. Det betyder i praksis, at restauratørerne enten må holde ulovligt på vendepladsen bag det gamle rådhus, når de skal have varer eller bringe ud til selskaber, eller betale 150-200 kroner dagligt for betalingsparkering i båsene bag Byens hus. Begge løsninger er tydeligvis bekostelige, og det slider på en ellers garvet restauratør.

- Det er der jo ingen, der har råd til - slet ikke efter corona, siger Sanne Larsen.

Alternativet er betalingsparkering under Irma i Skomagergade til 800 kroner om måneden, men det hænger slet ikke sammen for restauratørerne, der skal rende til og fra med varer adskillige gange i løbet af en arbejdsdag.

Kunder må selv hente Marie Vedel har drevet Grundsmag siden september 2019, og hun er personligt tilhænger af færre biler i byen. Det er imidlertid vanskeligt at få et spisested til at hænge sammen uden mulighed for parkering, som ikke dræner kassebeholdningen.

- Det er næsten uundværligt, når vi skal have varer, og når vi skal ud med mad til selskaber. Tvunget af omstændighederne er vi nu gået over til at bede selskabskunder om selv at hente maden på restauranten, siger restauratøren, der hellere end gerne betaler for en fast parkeringsplads tilknyttet restauranten.

Ønsker erhvervslicens Jakob Poulsen er direktør for kæden Café Korn, som åbnede en filial med take-away på hjørnet af Skomagergade og Stændertorvet i marts i år, og han har også erfaret, at parkeringen ved caféen løber op i 200 kroner dagligt.

- Det bliver til utroligt mange penge. Man kunne med fordel lave en erhvervslicens til virksomheder i Roskilde midtby, foreslår direktøren, der også har været i dialog med Easypark Erhverv, som han dog hverken fandt særligt interessant eller fleksibelt.

Ingen planer om p-båse Restauratørerne må dog se langt efter en varig løsning på deres udfordringer i hverdagen. Ifølge afsnitsleder i Veje og Grønne Områder i Roskilde Kommune, Gitte Sloth Nielsen, er det helt nødvendigt, at parkering ikke finder sted på området bag det gamle rådhus, hvorfor der er standsningsforbud på området.

- Men der er to pladser til aflæsning. Så der er altså mulighed for, at man kan køre ind med varer, læsse af og køre igen. Parkeres der derimod biler på dette område, vil det helt umuliggøre blandt andet varelevering, afhentning af renovation samt mulighed for, at beredskabet kan tilgå området. Der er derfor ikke planer om at lave p-båse på arealet, fastslår hun.

Hun husker i øvrigt på, at varelevering til forretninger på Algade og Skomagergade er tilladt i tidsrummet kl. 4-12 på hverdage og kl. 4-9 på lørdage.

Tomt fra kl. 16 Sanne Larsen er udmærket opmærksom på de gældende muligheder, men hun undrer sig over, hvorfor restauratørerne ikke kan parkere på området efter kl. 16, hvor alle andre holder fri, og pladsen derfor altid er tom.

- Det er jo om aftenen, vi for alvor har behovet. Vi kører ofte ud med mad til større selskaber på måske 70 gæster, og så tager det sin tid at fylde bilen op. Og jeg har fået bøder helt frem til kl. 19, hvorefter der er fri parkering. Der er jo helt tomt på pladsen fra sidst på eftermiddagen, så jeg kunne godt ønske mig en lille smule fleksibilitet fra kommunens side. Det ville være storsindet af dem, siger hun.