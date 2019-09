Roskilde Kommune åbner for, at borgere, som får mad via kommunens madordning, kan spise på et af de kommunale plejecentre.

Spis på det lokale plejecenter selv om du ikke bor der

- Alle har brug for fællesskab. Jeg ser det som en mulighed for at indgå i et nyt fællesskab, og for de fleste betyder samvær med andre meget for livskvaliteten. Når vi så samtidig ved, at mange ældre borgere ikke spiser nok, men at appetitten stiger, når man spiser sammen med andre, så er det oplagt at give borgerne, en mulighed for at spise sammen med andre på det lokale plejecenter, siger Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget.