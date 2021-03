Et solouheld ved Hyrdehøj onsdag aften betød, at føreren af bilen efterfølgende blev sigtet for at køre i spirituspåvirket tilstand. Foto: Lars Kimer

Spirituspåvirket nordjyde i uheld

En 57-årig mand fra Sindal i Nordjylland var onsdag aften klokken 18.15 ude for et solouheld, da han mistede herredømmet over sin bil i rundkørslen Holbækvej/Kristiansminde ved Hyrdehøj.

En politipatrulje ankom senere til stedet og testede, om den 57-årige var spirituspåvirket. Her viste det sig, at manden havde kørt med en promille over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for at have forårsaget et uheld i spirituspåvirket tilstand.