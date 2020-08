Se billedserie Gimle åbner snart for koncerter igen, men ingen af dem bliver med et stående publikum de første par måneder. Spillestedet arbejder nu på, hvad de stiller op med hver enkelt koncert. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Spillested lover genåbning - på en eller anden måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spillested lover genåbning - på en eller anden måde

Roskilde - 18. august 2020 kl. 16:20 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomien er usikker, og det er usikkert, hvordan det skal lade sig gøre at gennemføre de mange koncerter på efterårsprogrammet.

Men ét er så godt som sikkert: Gimle kommer snart til at åbne for koncerter igen.

- Alle har brug for, at der kommer til at være aktivitet igen. Det bliver selvfølgelig på en ansvarlig måde, med et meget mindre publikum end normalt og med et siddende publikum. Det kan gøres fuldstændig ansvarligt, men selvfølgelig er det bøvlet for os, siger spillestedsleder Lars Sloth.

Én koncert ad gangen Gimle kommer i næste uge med en nærmere udmelding om, hvordan åbningen kommer til at foregå. Spillestedet er nødt til at gå hver enkelt koncert igennem for, hvilken type koncert det er, hvor mange billetter er der solgt, og hvor bliver det afholdt.

- Vi er simpelthen nødt til at tage det koncert for koncert. Måske er der nogle koncerter, vi er nødt til at finde en anden location til, nogle er vi måske nødt til at nedskalere og skuffe en del af publikum. Det kommer også an på en dialog med artisten om, hvad der giver mening. Der er koncerter, hvor det ikke giver mening med et siddende publikum, men vi regner med at gennemføre de fleste, siger Lars Sloth, som ikke har kunnet handle, før næste trin i genåbningen blev præsenteret sent fredag aften.

Mangler økonomien Ud over at Gimle nu skal i gang med det puslespil, mangler de også at få styr på økonomien.

Planlægningen sker lige nu ud fra en forventning om, at regeringen kommer med en kompensationspakke, som gør det muligt at genåbne delvist uden at miste al kompensationen, som lige nu ville være konsekvensen.

Allerede fredag den 28. august har Gimle sit første arrangement med en udsolgt trippelkoncert på den lille scene i kælderen, men endnu kan de hverken sige, om eller hvordan den eller nogle af de andre koncerter bliver afviklet. Alle billetkøbere vil få besked om de enkelte koncerter.

- Vi må gerne åbne nu, men det skal også give mening, og vi skal blive enige med artisten om forholdene, og så kommer vi til at melde det ud løbende. Men folk kan være trygge ved, at der kommer til at ske noget, og de kan være trygge ved at købe billetter, for hvis det bliver aflyst eller nedskaleret, får de bare pengene tilbage helt automatisk, siger Lars Sloth.

Tør godt nu Det kan med sikkerhed siges, at der i september og oktober ikke bliver koncerter med stående publikum, og det vil sige, at rigtig mange arrangementer skal ændres.

Og det er også sikkert, at uanset hvordan det lander, så er forventningens glæde stor på Gimle.

- Det har været helt surrealistisk, at vi i mange år har haft mange gæster gennem huset hver eneste uge - ja, hver eneste dag nærmest - og så have en periode siden marts, hvor vi har været helt lukket. Det er helt imod vores dna, og vi glæder os så meget til at få publikum tilbage. Vi vælger at gå til det med en god portion optimisme, for vi har simpelthen brug for, at det hele kommer i gang igen, og jeg tør godt agere, inden økonomien er på plads, siger Lars Sloth.